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В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантинных мер в офисах

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил в эфире телеканала "Украина 24" столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах.

"К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режима ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн", - сказал он в эфире телеканала.

По его словам, на прошлой неделе в Киеве прошли проверки в офисах предприятий, как государственных, так и частных, и в большинстве из них были нарушены противоэпидемические меры.

Хроника 09 января 2020 года – 04 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Украина Киев Олег Рубан коронавирус COVID-19

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