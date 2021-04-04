Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:45Заразились
на 03.04В России 4 572 077+9 021В мире 130 677 409+440 905

Почти 17 тыс. человек в Алма-Ате привили от коронавируса c начала вакцинации

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В крупнейшем городе Казахстана Алма-ате с начала массовой вакцинации привили почти 17 тыс. человек от COVID-19 первым компонентом прививки от коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба городского управления общественного здоровья.

По информации пресс-службы, 2 апреля получили вакцину 7 тыс. 10 человек, 3 апреля - 9 тыс. 975. Итого за два дня: 16 тыс. 985 вакцинированных.

Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил, что 1 апреля город получил 21 тыс. 850 доз вакцины "Спутник V". Планируется, что ежемесячно, в апреле-июне, Алматы будет получать по 250 тыс. доз вакцины от COVID-19.

В минувшую пятницу в городе стартовала вакцинация всех желающих от COVID-19.

Алма-Ата с населением свыше 1,9 млн человек с 10 марта находится в "красной" зоне (высокого риска) по темпам распространения COVID-19. За последние сутки в городе зарегистрировано 572 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии - 36 тыс. 412. Высокий прирост заболеваемости в городе вызван циркуляцией мутаций SARS-CoV-2, характерных для британского и южноафриканского штаммов, и нарушением населением антиковидных мер.

Хроника 09 января 2020 года – 04 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Алма-Ата Казахстан коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 апреля

Режим ЧП ввели во Флориде из-за угрозы разлива воды с химикатами

Пандемия коронавируса

На заводе в США прекратили производство вакцины AstraZeneca

На заводе в США прекратили производство вакцины AstraZeneca

В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий

В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий

Бывший наследный принц Иордании заявил, что находится под домашним арестом

Пандемия коронавируса

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Протестующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отмены комендантского часа

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть
Пандемия коронавируса

Президент Аргентины заявил, что "Спутник V" защитил его от тяжелой формы COVID-19

В Иордании членов королевской семьи заподозрили в заговоре против короля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');