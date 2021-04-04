Почти 17 тыс. человек в Алма-Ате привили от коронавируса c начала вакцинации

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В крупнейшем городе Казахстана Алма-ате с начала массовой вакцинации привили почти 17 тыс. человек от COVID-19 первым компонентом прививки от коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба городского управления общественного здоровья.

По информации пресс-службы, 2 апреля получили вакцину 7 тыс. 10 человек, 3 апреля - 9 тыс. 975. Итого за два дня: 16 тыс. 985 вакцинированных.

Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил, что 1 апреля город получил 21 тыс. 850 доз вакцины "Спутник V". Планируется, что ежемесячно, в апреле-июне, Алматы будет получать по 250 тыс. доз вакцины от COVID-19.

В минувшую пятницу в городе стартовала вакцинация всех желающих от COVID-19.

Алма-Ата с населением свыше 1,9 млн человек с 10 марта находится в "красной" зоне (высокого риска) по темпам распространения COVID-19. За последние сутки в городе зарегистрировано 572 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии - 36 тыс. 412. Высокий прирост заболеваемости в городе вызван циркуляцией мутаций SARS-CoV-2, характерных для британского и южноафриканского штаммов, и нарушением населением антиковидных мер.