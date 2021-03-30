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Младшая дочь Назарбаева привилась от COVID-19 китайской вакциной

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия сообщила, что сделала на отдыхе прививку от COVID-19 китайской вакциной.

"Много разных мнений о вакцинации, и каждый в праве сам принимать решение о ней. Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально", - написала Назарбаева в своем Instagram во вторник.

"Но надо помнить, что главный залог здоровья - это активный образ жизни, солнце и позитивное отношение ко всему", - отметила она.

В какой именно стране она сделала прививку и какого производителя вакцина Алия Назарбаева не указала.

Нурсултана Назарбаев Алия Назарбаева COVID-19 коронавирус

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