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Эксперт счел, что Европа вряд ли откроется для россиян раньше августа

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Страны Европы вряд ли откроют границы для российских туристов раньше августа-сентября, считает генеральный директор Европейской туристической ассоциации (ETOA) Том Дженкинс.

"Многие страны сейчас пытаются разрешить туристам путешествовать к концу мая, но я не думаю, что к этому времени откроются много направлений. Июнь-июль - самые ранние месяцы, когда Европа может открыться. Но не похоже, что реальные объемы туристов будут прибывать из любой страны, в том числе, России, до августа-сентября", - сказал он на онлайн-конференции "OTM: лето 2021".

Эксперт также заметил, что туротрасль во всем мире остается в кризисе из-за продолжающейся неопределенности. "Мы не знаем, когда откроется для туризма та или иная страна, каковы критерии, которые смогут позволить стране открыться. Мы этого не знаем, поэтому не можем что-то продавать. Существует также нехватка координации между странами", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в России туротрасль оказалась одной из самых устойчивых в кризис, связанный с пандемией.

"Россия по сравнению со многими странами мира оказалась самым стабильным туристическим рынком. Россияне продолжают путешествовать, несмотря на все угрозы и риски. Есть также достаточно стабильные рынки развивающихся стран. И мы наблюдаем большое число туристов из России в Турции, Египте, и эти страны очень довольны тем, что имеют дело с Россией, потому что это один из самых надежных клиентов", - добавил Дженкинс.

ETOA объединяет около 1,2 тыс. компаний, работающих в сфере туризма. Это туроператоры, турагентства, принимающие компании, онлайн трэвел-агентства.

Европейская туристическая ассоциация Европа Том Дженкинс Коронавирус

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