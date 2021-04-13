Стрельба произошла в школе в американском штате Теннесси

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в понедельник в результате стрельбы в школе в Ноксвилле, штат Теннесси, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, в результате стрельбы также был ранен полицейский.

В твиттере полиции Ноксвилла сообщается о нескольких жертвах стрельбы.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx — Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021