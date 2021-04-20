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Путин поздравил преемника Рауля Кастро с избранием

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с его избранием на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля во вторник.

"Высоко ценим отношения стратегического партнёрства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов", - отметил глава российского государства.

Путин также поздравил известного кубинского политического и государственного деятель Рауля Кастро, который 16 апреля сообщил, что уходит с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы, с успешным проведением VIII съезда партии.

Мигель Диас-Канель Бермудес - кубинский государственный и политический деятель. Родился 20 апреля 1960 года. Был председателем совета министров Кубы с 19 апреля 2018 до 21 декабря 2019. Главнокомандующий Революционными вооружёнными силами Кубы с 19 апреля 2018 года. Является президентом Кубы с 10 октября 2019 года.

С 19 апреля 2021 года - Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы.

Кастро в 2011 году был официально избран первым секретарем ЦК Компартии Кубы, в 2016 году переизбран на второй срок.

В 2018 году ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021 году.

Владимир Путин Куба

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