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На Украине продлили режим ЧС из-за коронавируса до 30 июня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины продлевает режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до 30 июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале в среду.

Он отметил, что чрезвычайная ситуация, прежде всего, касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

На заседании правительства в среду Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи, так-как массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса.

"Мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется не только с точки зрения количества случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он отметил, что улучшение ситуации не означает возвращения к массовым "гуляниям". В частности, особую осмотрительность и сознательность Шмыгаль призвал соблюдать в период майских праздников и Пасхи. "В эти дни мы призываем людей оставаться дома", - сказал он, добавив, что массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса.

По состоянию на 21 апреля на Украине зафиксировано 12 162 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 14 720 человек, умерли 429 пациентов. Об этом ранее в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Накануне было зафиксировано 8 940 инфицирований за сутки, 19 апреля сообщалось о 6 506 случаях, 18 апреля фиксировали 10 282 заражения, 17 апреля было выявлено 14 984 случая заражения коронавируслм, 16 апреля сообщалось о 17 479 заболевших, 15 апреля министр сообщал о 16 427 случаях инфицирования, 14 апреля было зафиксировано 14 553 инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 млн 974 тыс. 118 человек, 40 796 пациентов скончались, 1 млн 514 тыс. 472 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За сутки на Украине привито 15 042 человека, 477 тыс. 833 человека привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили две дозы) - пять человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

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