Антикоронавирусные ограничения в Киеве ослабят с 1 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ослабление карантинных ограничений в Киеве планируется с 1 мая, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме. Кроме того, с 1 мая восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

"Со следующей среды, 5 мая, город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях", - сказал мэр Киева.