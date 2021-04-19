Глава дипломатии ЕС призвал пустить к Навальному врачей, которым он доверяет

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал российские власти предоставить Алексею Навальному доступ к врачам, которым он доверяет. Он заявил об этом пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД стран ЕС.

Боррель отметил, что в ЕС в курсе перевода политика в тюремную больницу во Владимире, но считают, что он имеет право на помощь врачей по собственному выбору.

Ранее в этот же день комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала российские власти обеспечить оппозиционеру Алексею Навальному полный доступ к медицинской помощи и освободить его.

Она напомнила, что ЕСПЧ признал его приговор по делу "Ив Роше" произвольным и необоснованным.

Суд по ходатайству УФСИН Москвы заменил Навальному условный срок по этому делу на реальный. С середины марта политик находился в ИК-2 в Покрове. Он начал жаловаться на ухудшение состояния здоровья, а 31 марта стало известно, что он начал голодовку, требуя, чтобы к нему допустили гражданских врачей.

19 апреля в ГУ ФСИН Владимирской области сообщили, что Навального перевели в туберкулезную больницу в колонии во Владимире.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этот же день заявил, что представители иностранных государств не должны интересоваться состоянием российских заключенных.