Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Глава дипломатии ЕС призвал пустить к Навальному врачей, которым он доверяет

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал российские власти предоставить Алексею Навальному доступ к врачам, которым он доверяет. Он заявил об этом пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД стран ЕС.

Боррель отметил, что в ЕС в курсе перевода политика в тюремную больницу во Владимире, но считают, что он имеет право на помощь врачей по собственному выбору.

Ранее в этот же день комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала российские власти обеспечить оппозиционеру Алексею Навальному полный доступ к медицинской помощи и освободить его.

Она напомнила, что ЕСПЧ признал его приговор по делу "Ив Роше" произвольным и необоснованным.

Суд по ходатайству УФСИН Москвы заменил Навальному условный срок по этому делу на реальный. С середины марта политик находился в ИК-2 в Покрове. Он начал жаловаться на ухудшение состояния здоровья, а 31 марта стало известно, что он начал голодовку, требуя, чтобы к нему допустили гражданских врачей.

19 апреля в ГУ ФСИН Владимирской области сообщили, что Навального перевели в туберкулезную больницу в колонии во Владимире.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этот же день заявил, что представители иностранных государств не должны интересоваться состоянием российских заключенных.

Суд над Алексеем Навальным

15
Жозеп Боррель ЕС Совет Европы Дунья Миятович Алексей Навальный ФСИН Покров Владимир

Новости по теме

Новости

Украина объявила советника посольства РФ в Киеве персона нон грата

Украина объявила советника посольства РФ в Киеве персона нон грата

Путин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммите

Эстония 25 апреля возобновит авиасообщение с Россией

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

Посольство Чехии в Москве не сможет принимать на работу граждан РФ

Антитеррористические учения начались почти по всей Украине

МИД сообщил о более чем 500 российских военных в ЦАР

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');