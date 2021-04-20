Песков переадресовал во ФСИН и прокуратуру призыв ПАСЕ освободить Навального

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали во ФСИН и прокуратуру призыв представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) освободить Алексея Навального из российской тюрьмы до 7 июня.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ подготовила соответствующий проект постановления.

"Если они занимаются конкретным гражданином, им нужно адресовать свои вопросы во ФСИН", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не имеем возможности комментировать эту ситуацию вокруг этого гражданина, этого осужденного. Все вопросы нужно адресовать во ФСИН", - подчеркнул Песков.

"Если существуют какие-то жалобы или сомнения насчет соблюдения законности – в прокуратуру", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что именно прокуратура занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН.

Оппозиционеру Алексею Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, он находился в колонии во Владимирской области. Из-за ухудшения состояния здоровья комиссия врачей медсанчасти №33 ФСИН 19 апреля решила перевести Навального из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных. Она находится на территории ИК-3 УФСИН Владимирской области.