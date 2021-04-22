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Самая маленькая из найденных черных дыр оказалась ближе других к Земле

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ученые из Университета Огайо обнаружили одну из самых маленьких черных дыр за всю историю наблюдений, говорится в сообщении научной организации.

Исследователи нашли свой объект в созвездии Единорога. Черная дыра была частью двойной звездной системы: ее "компаньонкой" была другая звезда – красный гигант.

"Скорость красного гиганта, период орбиты и то, как приливная сила исказила красный гигант, сообщили массу черной дыры, составлявшую примерно три массы Солнца", - отмечается в сообщении.

Эта черная дыра находится на расстоянии 1,5 тыс. световых лет от Земли, внутри нашей Галактики. Она оказалась расположенной ближе всех к Земле среди других черных дыр.

Отмечается, что доказательства существования таких черных дыр были получены всего лишь 1,5 года назад.

Черная дыра – один из вариантов конечной фазы звездной эволюции, когда звезда после выгорания термоядерного "горючего" начинает сжиматься, происходит гравитационный коллапс, и свет звезды не может преодолеть ее гравитацию. В результате получается чрезвычайно плотный объект звездной массы, но очень небольших размеров - до десятков километров.

США

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