Что случилось этой ночью: четверг, 29 апреля

Байден против эскалации в отношениях с РФ, российская гумпомощь в Индии, первый Кубок Гагарина для "Авангарда"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден заявил, что США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией, но ее действия "имеют последствия". По его мнению, Вашингтон и Москва могут сотрудничать, когда это отвечает их интересам.

- СМИ сообщили, что Судан приостановил соглашение с РФ о создании военной базы на Красном море. Посольство России в Судане назвало не соответствующими действительности сообщения о приостановке соглашения, пояснив, что оно вступает в силу только после ратификации обеими сторонами, а этого пока не произошло.

- Российская гуманитарная помощь прибыла в Индию двумя самолетами МЧС РФ. 22 тонны груза содержат кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. О своем намерении передать Индии помощь для борьбы с COVID-19 на $100 млн сообщили также США.

- Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" затоплен в Тихом океане. Несгораемые элементы корабля, завершившего накануне свою миссию, упали в несудоходном районе в тысячах километров от берега. "Прогресс МС-14" отметился сразу несколькими рекордами - самым быстрым полетом до МКС и самым долгим пребыванием на орбите.

- ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации.

- "Авангард" впервые в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ. В шестом матче финальной серии омский хоккейный клуб обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил Сергей Толчинский.