Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:07Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 995 578+475 112

Что случилось этой ночью: суббота, 1 мая

Реакция на санкции РФ против чиновников ЕС, состояние пострадавших в ДТП на Ставрополье, приостановка "лунного" контракта NASA и SpaceX

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Главы институтов ЕС осудили введение Москвой запрета на въезд в Россию для восьми европейских чиновников. Председатели Европейского совета, Европарламента и Европейской комиссии назвали санкции РФ безосновательными и предупредили, что оставляют за собой право на ответ. Их заявление поддержали США, присоединившиеся к лидерам ЕС "в осуждении запрета Кремля на въезд чиновников из ЕС".

- Врач оценил как тяжелое состояние шести девочек, пострадавших в крупной аварии на Ставрополье. По его словам, три пациентки в крайне тяжелом состоянии, три - в тяжелом, две - в состоянии средней степени тяжести. Еще одну девочку скоро выпишут, ее состояние не вызывает опасений у врачей.

- NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну. Это произошло после двух жалоб Dynetics и Blue Origin, которые тоже участвовали в тендере на получение контракта и сочли конкурс несправедливым. Теперь SpaceX должна приостановить все работы, пока в Счетной палате США идет рассмотрение жалоб.

- С 1 мая россиянам не нужно предоставлять результаты теста на коронавирус по возвращении из Абхазии и Южной Осетии. Возвращающимся в Россию из других зарубежных стран с сегодняшнего дня необходимо проходить двойное тестирование на коронавирус.

Новости
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Киргизия заметила передвижение военной техники за таджикской границей

NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

Цена газа в Европе взлетела до $295/тыс. куб. м

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

Что произошло за день: пятница, 30 апреля

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече в мае

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили об увеличении числа жертв конфликта на границе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');