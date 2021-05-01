Что случилось этой ночью: суббота, 1 мая

Реакция на санкции РФ против чиновников ЕС, состояние пострадавших в ДТП на Ставрополье, приостановка "лунного" контракта NASA и SpaceX

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Главы институтов ЕС осудили введение Москвой запрета на въезд в Россию для восьми европейских чиновников. Председатели Европейского совета, Европарламента и Европейской комиссии назвали санкции РФ безосновательными и предупредили, что оставляют за собой право на ответ. Их заявление поддержали США, присоединившиеся к лидерам ЕС "в осуждении запрета Кремля на въезд чиновников из ЕС".

- Врач оценил как тяжелое состояние шести девочек, пострадавших в крупной аварии на Ставрополье. По его словам, три пациентки в крайне тяжелом состоянии, три - в тяжелом, две - в состоянии средней степени тяжести. Еще одну девочку скоро выпишут, ее состояние не вызывает опасений у врачей.

- NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну. Это произошло после двух жалоб Dynetics и Blue Origin, которые тоже участвовали в тендере на получение контракта и сочли конкурс несправедливым. Теперь SpaceX должна приостановить все работы, пока в Счетной палате США идет рассмотрение жалоб.

- С 1 мая россиянам не нужно предоставлять результаты теста на коронавирус по возвращении из Абхазии и Южной Осетии. Возвращающимся в Россию из других зарубежных стран с сегодняшнего дня необходимо проходить двойное тестирование на коронавирус.