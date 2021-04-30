В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Главы институтов ЕС - председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Давид Сассоли - заявили о необоснованности ограничительных мер РФ в отношении восьми граждан ЕС.

"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение российских властей запретить восьми гражданам Европейского союза въезд на территорию России", - говорится в совместном заявлении глав трех ведущих институтов ЕС, опубликованном в Брюсселе в пятницу.

"Это действие неприемлемо, не имеет юридического обоснования и полностью лишено оснований. Оно нацелено непосредственно на Европейский союз, а не только на отдельных лиц", - сказано в документе.

В нем также заявлено, что ЕС оставляет за собой право принять ответные меры.

По словам руководителей институтов ЕС, "это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений".

Как ранее в пятницу объявил МИД РФ, запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.