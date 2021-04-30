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Одну из девочек, пострадавших в ДТП на Ставрополье, скоро выпишут

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что всем пострадавшим в крупном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) оказывается вся необходимая помощь, состояние одной раненой девочки не вызывает никаких опасений.

"Восемь человек уже переведены в медучреждения Ставрополя, где им оказывается специализированная помощь. Все необходимое для этого есть. В Грачевской больнице осталась одна девочка, ее состояние не вызывает опасений, она скоро будет выписана", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Глава Ставрополья уточнил, что власти взаимодействуют по всем вопросам с правительством Волгоградской области, откуда автобус ехал в Черкесск. Он добавил, что "в Ставрополе готовы принять и разместить родителей, которые приедут из Волгоград".

В пятницу на трассе Светлоград - Ставрополь грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали 18 детей - участниц баскетбольной команды из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших госпитализированы. Погибшим девочкам было 12-13 лет.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ставропольский край Волгоградская область

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