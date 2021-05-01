США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты поддерживают совместное заявление европейских чиновников, в котором осуждается введенный Москвой запрет на въезд в Россию ряда граждан Евросоюза. Об этом в своем твиттере заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы присоединяемся к лидерам ЕС в осуждении запрета Кремля на въезд чиновников из ЕС, что является еще одной попыткой Москвы запугать критиков", - написал Блинкен.

По его словам, Вашингтон и его партнеры стремятся к более конструктивным отношениям с Москвой, но для этого Россия должна выполнять свои международные обязательства.

В пятницу МИД РФ объявил о введении запрета на въезд в Россию для восьми граждан стран ЕС. В черный список попали и высшие представители официальных структур Евросоюза - председатель Европарламента Давид Сассоли, зампред Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и другие. Москва назвала санкции ответом на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В совместном заявлении председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли назвали ограничительные меры РФ необоснованными и предупредили, что оставляют за собой право на ответные меры.