"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Таллин

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" уведомила пассажиров об отмене рейсов Москва - Таллин, которые возобновились после долгого перерыва 25 апреля.

"Уведомляем вас, что в связи с отсутствием разрешения на выполнение полетов, ваш рейс отменен (...) Приносим извинения за причиненные неудобства", - сказано в рассылке для пассажиров рейса Москва - Таллин, запланированного на 16 мая.

По данным сайта "Аэрофлота", ближайший рейс в Таллин отправится из "Шереметьево" вечером в воскресенье, после этой даты в расписании перевозчика нет рейсов в Эстонию.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Аэрофлота".

Регулярное авиасообщение между РФ и Эстонией, прерванное прошлой весной из-за COVID-19, до сих пор под запретом. "Аэрофлот" в прошлое воскресенье начал выполнять чартерные рейсы в Таллин, попасть на которые могут определенные категории граждан. Заявленная частота полетов - раз в неделю.

Отмена рейсов "Аэрофлота" может быть связана с тем, что российский оперштаб по борьбе с COVID-19 не согласовал рейсы Таллин - Москва авиаперевозчику с эстонской стороны, предположил источник "Интерфакса" в авиакругах. В качестве зеркальной меры эстонские авиавласти могли отозвать разрешение на полеты "Аэрофлота". Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.