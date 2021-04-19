Эстония 25 апреля возобновит авиасообщение с Россией

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Таллин объявил о возобновлении с 25 апреля авиационного сообщения с Москвой, сообщили "Интерфаксу" в службе информации Таллинского аэропорта в понедельник.

По данным аэропорта, полеты будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. "Линию будет обслуживать "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

В настоящее время Таллинский аэропорт осуществляет полеты по 13 направлениям.

Без самоизоляции въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

По данным МИД Эстонии, с 19 апреля въезд в республику без ограничений разрешен для прибывающих из Ирландии, Мальты, Португалии, Финляндии и Великобритании.

На основании составленного Советом Европейского союза списка третьих стран в Эстонию можно въехать также из Австралии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии.