Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Эстония 25 апреля возобновит авиасообщение с Россией

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Таллин объявил о возобновлении с 25 апреля авиационного сообщения с Москвой, сообщили "Интерфаксу" в службе информации Таллинского аэропорта в понедельник.

По данным аэропорта, полеты будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. "Линию будет обслуживать "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

В настоящее время Таллинский аэропорт осуществляет полеты по 13 направлениям.

Без самоизоляции въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

По данным МИД Эстонии, с 19 апреля въезд в республику без ограничений разрешен для прибывающих из Ирландии, Мальты, Португалии, Финляндии и Великобритании.

На основании составленного Советом Европейского союза списка третьих стран в Эстонию можно въехать также из Австралии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии.

Эстония Таллин

Новости по теме

Новости

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

Посольство Чехии в Москве не сможет принимать на работу граждан РФ

Антитеррористические учения начались почти по всей Украине

МИД сообщил о более чем 500 российских военных в ЦАР

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 апреля

Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств"

Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств"
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США считает, что страна вернется к применению J&J

Главный инфекционист США считает, что страна вернется к применению J&J

Три человека погибли в результате стрельбы в Остине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');