Экс-президент Мальдив ранен при взрыве у своего дома
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В столице Мальдивской республики Мале произошел взрыв рядом с домом экс-президента страны, действующего спикера парламента Мохамеда Нашида. Как сообщили в полиции, он ранен. Его госпитализировали.
На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. Полиция просит жителей Мале туда не приезжать.
По данным телеканала "Аль-Джазира", в больницу доставили и одного телохранителя Нашида.
Нашиду 53 года. Он был избран президентом Мальдивских островов в 2008 году и ушел в отставку в 2012 году.
މިރޭ ހިނގި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ އެލާޓް ލެވެލް، ލެވެލް 3 އަށް މަތިކޮަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ތަހުގީގުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފައި.— Maldives Police (@PoliceMv) May 6, 2021
ފޮޓޯ: ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. pic.twitter.com/9IgveUT8EN