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Экс-президент Мальдив ранен при взрыве у своего дома

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В столице Мальдивской республики Мале произошел взрыв рядом с домом экс-президента страны, действующего спикера парламента Мохамеда Нашида. Как сообщили в полиции, он ранен. Его госпитализировали.

На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. Полиция просит жителей Мале туда не приезжать.

По данным телеканала "Аль-Джазира", в больницу доставили и одного телохранителя Нашида.

Нашиду 53 года. Он был избран президентом Мальдивских островов в 2008 году и ушел в отставку в 2012 году.

Мальдивы Мале Мохамед Нашид

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