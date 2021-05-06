Экс-президент Мальдив ранен при взрыве у своего дома

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В столице Мальдивской республики Мале произошел взрыв рядом с домом экс-президента страны, действующего спикера парламента Мохамеда Нашида. Как сообщили в полиции, он ранен. Его госпитализировали.

На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. Полиция просит жителей Мале туда не приезжать.

По данным телеканала "Аль-Джазира", в больницу доставили и одного телохранителя Нашида.

Нашиду 53 года. Он был избран президентом Мальдивских островов в 2008 году и ушел в отставку в 2012 году.