На Мальдивах арестовали подозреваемого в покушении на экс-президента

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Полиция Мальдивских островов заявила, что арестовала предполагаемого подозреваемого в покушении на бывшего президента страны, сообщает BBC News.

Адухам Ахмед Рашид был арестован в воскресенье, через три дня после того, как Мохаммед Нашид был тяжело ранен в результате взрыва возле своего дома в столице страны Мале. В официальном аккаунте полиции Мальдив в твиттере объявили об аресте мужчины, который считается главным подозреваемым в нападении. Они утверждают, что это тот же самый человек, которого видели на камерах видеонаблюдения в переулке перед тем, как в четверг вечером взорвалось устройство, установленное на мотоцикле, припаркованном рядом с машиной Нашида.

Полиция утверждает, что нападение было совершено "религиозными экстремистами", а также арестовала еще двух мужчин по имени Муджаз Ахмед и Тахмин Ахмед. Следователи все еще разыскивают других лиц, предположительно причастных к нападению.

В столице Мальдивской республики Мале 6 мая произошел взрыв рядом с домом бывшего президента страны, действующего спикера парламента Мохамеда Нашида. Один британский гражданин и еще двое были ранены в результате инцидента. По словам родственников, в субботу состояние Нашида улучшилось.