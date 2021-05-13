Дом Агаты Кристи в Оксфордшире выставлен на продажу

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дом писательницы Агаты Кристи в Великобритании выставлен на продажу за почти 300 млн руб, сообщает пресс-служба международного агентства недвижимости Savills.

"Дом Агаты Кристи - это знаковый объект для Великобритании, настоящий трофей, который с годами будет только прибавлять в цене. Стоимость объекта оценивается в 2,75 млн фунтов стерлингов или 288,2 млн рублей", - отметила Юлия Овчинникова, директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России.

Агата Кристи вместе со своим супругом купили дом Винтербрук в Уоллингфорде (Оксфордшир) в 1934 году. Писательница прожила здесь вплоть до своей смерти в 1976 году. Именно здесь из-под пера ее появилась на свет известная во всем мире Мисс Марпл и были написаны последние книги об Эркюле Пуаро.

Принадлежность дома подтверждает историческая табличка на фасаде.

Помимо исторической ценности, особняк интересен и как объект недвижимости. Особняк XVII века представляет собой отдельно стоящий дом площадью 581 кв. м, к которому прилегает английский сад на 2 га, спускающийся к Темзе. Также на участке расположен небольшой гостевой дом с одной спальней. В трехэтажном доме пять спален и четыре гостиных зоны. Он подходит для покупателя с современным образом жизни как по своей планировке, так и по стилистике, отметили в агентстве.