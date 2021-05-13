Медведчук из-за блокировки счетов не сможет сам заплатить залог

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), подозреваемый на Украине в государственной измене, заявил о невозможности самостоятельно оплатить залог в размере почти 10 млн евро из-за блокировки всех его счетов.

Об этом он сообщил журналистами у здания Печерского суда Киева, где ему избирают меру пресечения.

В то же время политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги". Также он заявил, что "готов к любому развитию событий".

Ранее прокуроры в качестве меры пресечения потребовали для Медведчука ареста или внесения залога в размере почти 10 млн евро.

Накануне народных депутатов Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука и Тараса Козака были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на "разграбление национальных ресурсов" в Крыму.