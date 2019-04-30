Берлускони попал в больницу в Милане

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник утром госпитализирован в Милане, сообщает газета Corriere della Sera.

Экс-премьер, по данным газеты, находится в больнице Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему проводили операцию на открытом сердце. Берлускони был госпитализирован из-за почечной колики, сообщает телеканал Rai News со ссылкой на пресс-службу экс-премьера.

"Сильвио Берлускони направился в Сан-Рафаэле этим утром для лечения острой почечной колики и выразил желание, как только закончится текущее обследование, присутствовать на митинге "Вперед, Италия" с участием кандидатов на европейских выборах", - сообщила пресс-служба политика.

Недавно 82-летний Берлускони проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений, отмечает газета.

Во вторник днем политик должен выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов от его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент.