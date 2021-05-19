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Прокурор сообщила о серьезной болезни экс-премьера Италии Берлускони

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Итальянский прокурор Тициана Сицилиано заявила о серьезной болезни бывшего председателя совета министров страны Сильвио Берлускони, в отношении которого миланский суд ведет процесс по обвинению во взяточничестве. Ее заявление приводит агентство ANSA.

"Основываясь на данных медицинских заключений, я могу сказать, что Берлускони действительно болен", - сказала Сицилиано в суде.

Она обратилась к суду с запросом временно освободить Берлускони от судебного разбирательства по состоянию здоровья.

Ожидается, что решение по этому запросу будет внесено 26 мая.

84-летний Берлускони несколько дней назад был выписан из миланской больницы Сан-Раффаэле. Сейчас он находится на домашнем лечении от осложнений, возникших после перенесенного прошлой осенью COVID-19.

В последнее время у бывшего премьера участились проблемы со здоровьем. В 2021 году он уже несколько раз попадал в больницу.

Берлускони до сих пор активно участвует в итальянской политической жизни. Он возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия" (Forza Italia).

Италия Сильвио Берлускони

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