Берлускони вновь попал в больницу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони с вечера вторника, 6 апреля, проходит лечение в больнице в Милане, сообщают в среду римские СМИ.

В сообщениях указывается, что врачи в больнице "Сан-Раффаэле" решили, что политику нужно пройти тщательный медосмотр.

Берлускони провел католическую Пасху у своей дочери, на юге Франции. После праздников его доставили в Милан на вертолете.

В последнее время у бывшего премьера участились проблемы со здоровьем. В конце марта сообщалось, что Берлускони прошел курс в больнице в Италии.

В январе 84-летний политик из-за проблем с сердцем был госпитализирован в Монако. 15 января он завершил лечение и покинул больницу.

Берлускони до сих пор активно участвует в итальянской политической жизни. Он возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия".