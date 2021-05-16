Эстонская армия сэкономит на оркестре и капелланах

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Силам обороны Эстонии предстоят сокращения: в частности, в полном составе будет распущен военный оркестр, также в своем нынешнем виде прекратит существование служба капелланов.

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем в воскресенье сообщил, что предложит министру обороны в начале июня сократить около 200 человек из пяти тысяч гражданских и действующих военнослужащих. Реорганизация будет происходить в первую очередь за счет централизации справочных, финансовых, кадровых и юридических услуг.

Херем, которого цитирует пресс-служба главного штаба, отметил, что в конце недели уведомил главного дирижера и руководителя оркестра Симму Васара о прекращении работы оркестра с 1 сентября.

Командующий заявил, что в условиях жесткой экономии боеспособность и боеготовность не должны снижаться. "Сокращение ресурсов должно происходить в первую очередь за счет более эффективной организации деятельности. Поэтому сокращение будет сосредоточено, в частности, на реструктуризации служб помощи и поддержки", - пояснил он. Херема

Согласно утвержденной правительством в конце апреля государственной бюджетной стратегии на 2022-2025 годы, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%. Это коснется и вооруженных сил.