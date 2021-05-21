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Пациент угнал машину скорой и врезался в забор школы в Казахстане

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В селе Байтерекского района Западно-Казахстанской области пациент угнал машину скорой помощи и устроил на ней ДТП, сообщила пресс-служба областного департамента полиции Казахстана.

Медики привезли поранившего ногу 31-летнего мужчину в больницу, откуда его после оказания первой помощи отпустили домой. Однако пациент решил воспользоваться машиной скорой помощи, которая стояла возле больницы с оставленными в замке ключами зажигания. Угонщику удалось проехать всего несколько метров - не справившись с управлением, он врезался в забор школы.

"Мотивы совершения гражданином 1990 г.р. столь странного поступка предстоит выяснить следствию. Выбежавший водитель скорой не успел сразу догнать угонщика и поймал его только после аварии. Но гражданин вырвался и, несмотря на пораненную ногу, перепрыгнул через забор, скрывшись с места ДТП. Сейчас устанавливается причиненный ущерб. Угонщик задержан", - отметили в полиции.

Казахстан

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