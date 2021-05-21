Рада призвала конгресс США ввести санкции против Nord Stream AG

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховная Рада обратилась с призывом к конгрессу США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2". За соответствующее обращение к конгрессу в пятницу проголосовали 292 народных депутата.

"Верховная Рада Украины призывает палату представителей и сенат конгресса США 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе, Nord Stream AG", - говорится в обращении.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что предложенные госдепартаментом в докладе конгрессу 19 мая дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника "Северного потока - 2" – Nord Stream AG.

Авторы обращения указали, что "Северный поток - 2" "является очередной попыткой РФ использовать энергетику как инструмент гибридной войны и угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы".

По мнению депутатов, концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать России повод для активной защиты "Северного потока - 2", начиная с процедур контроля движения судов в Балтийском море и заканчивая блокированием плавсредств.

Украинские парламентарии убеждены в необходимости полной блокировки завершения строительства и ввода в эксплуатацию газопровода. "Реализация "Северного потока - 2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в восточную Украину", - утверждают авторы.

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от санкций против проекта "Северный поток - 2" .

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что остановить строительство газопровода, когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным. При этом глава Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации этого проекта.