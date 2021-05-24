Зеленский велел закрыть авиасообщение Украины с Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента в понедельник.

Отмечается, что соответствующее поручение Зеленский дал во время совещания, прошедшего в понедельник. В нем принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместители руководителя Офиса Главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

В ходе совещания его участники проанализировали события вокруг пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

На поручение президента отреагировал премьер-министр Украины Шмыгаль, сообщив в своем телеграмм-канале, что собирает 25 мая внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией. По его словам, МИД и министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

"Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - подчеркнул Шмыгаль.

В аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого стала информация о минировании лайнера. Угроза не подтвердилась.

Позже стало известно, что на борту самолета был редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими) Роман Протасевич. Его задержали. Также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в республике.