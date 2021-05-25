Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке

Головной офис Сбербанка в Москве Фото: Андреев Владимир/URA.RU/TASS

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк с 25 мая снижает ставку по программе льготной ипотеки до 5,55%, сообщили во вторник в пресс-службе банка.

"При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заёмщика будет снижена на 0,2 процентного пункта - до 5,55% годовых", - говорится в сообщении.

В Сбербанке отметили, что более 90% ипотеки с господдержкой оформляется с использованием электронной регистрации сделки. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки с господдержкой составляет от 6,05% годовых. Также действуют дополнительные льготные условия - по программе субсидирования от застройщика ставка в банке составляет от 0,1% годовых.

"Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе "Господдержка 2020" банк выдал почти 255 тыс. кредитов на сумму 684 млрд рублей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что программа субсидирования процентной ставки по ипотеке продолжает оказывать положительный эффект на рынок и поддерживать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия", - подчеркнул зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Напомним, что 15 апреля Сбербанк уже снижал ставку по льготной программе на 0,35 п.п - до 5,75%.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

В настоящее время правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где не зафиксировано резкого роста цен на новостройки.