Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия3 : 2ОТБелоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия3 : 1Канада КанадаОконченподробнееAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке

Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке
Головной офис Сбербанка в Москве
Фото: Андреев Владимир/URA.RU/TASS

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк с 25 мая снижает ставку по программе льготной ипотеки до 5,55%, сообщили во вторник в пресс-службе банка.

"При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заёмщика будет снижена на 0,2 процентного пункта - до 5,55% годовых", - говорится в сообщении.

ЭкономикаСбербанк снизил ставки по льготной ипотекеЧитать подробнее

В Сбербанке отметили, что более 90% ипотеки с господдержкой оформляется с использованием электронной регистрации сделки. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки с господдержкой составляет от 6,05% годовых. Также действуют дополнительные льготные условия - по программе субсидирования от застройщика ставка в банке составляет от 0,1% годовых.

"Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе "Господдержка 2020" банк выдал почти 255 тыс. кредитов на сумму 684 млрд рублей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что программа субсидирования процентной ставки по ипотеке продолжает оказывать положительный эффект на рынок и поддерживать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия", - подчеркнул зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Напомним, что 15 апреля Сбербанк уже снижал ставку по льготной программе на 0,35 п.п - до 5,75%.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

В настоящее время правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где не зафиксировано резкого роста цен на новостройки.

Сбербанк Кирилл Царев

Новости по теме

Новости

Абрамович с партнерами стали акционерами "Ренессанс Страхования"

Абрамович с партнерами стали акционерами "Ренессанс Страхования"

Цены на нефть выросли на 1,7% на новостях о шторме в Атлантике

Цены на нефть выросли на 1,7% на новостях о шторме в Атлантике

Банкротству предложено исправиться. Обзор

Банкротству предложено исправиться. Обзор

Нефть подорожала после падения на прошлой неделе

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

РЖД могут запросить из ФНБ до 175 млрд руб. под вывоз угля из Якутии

Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2"

Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации

Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации

Минпромторг предложил Маску обсудить выпуск Tesla в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');