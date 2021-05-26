Кремль не увидел причин сомневаться в версии Минска по рейсу Ryanair

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не видят оснований ставить под сомнение заявление руководства Белоруссии о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

"Все должно быть предметом, скажем так, какой-то попытки осмыслить и понять, что произошло. Мы с вами видели заявление главы государства Белоруссии, который сказал, что это сообщение пришло из Швейцарии. Если это не так, наверное, кто-то это опровергнет, но мы не видели никаких опровержений", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, из какой информации исходят в Кремле о происшедшим с самолетом и насколько доверяют заявлению белорусской стороны, в том числе о причастности к инциденту ХАМАС.

Он продолжил: "Пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой, пока стали рубить с плеча".

Вместе с тем он заметил, что в Кремле "отфиксировали информацию о том, что ХАМАС опроверг свою причастность к произошедшему".

Отвечая на вопрос, окажет ли влияние заявление президента Белоруссии о том, что сообщение поступило из Швейцарии, на встречу президентов России и США, которая должна пройти в Женеве 16 июня, Песков сказал: "Лукашенко никогда не говорил, что Швейцария причастна".

Он отметил, что заявление о том, что соответствующее сообщение поступило из этой страны, не означает причастность Швейцарии. "Это же не значит, что Швейцария причастна. Такие оговорки в этой ситуации очень нежелательны", - сказал Песков, комментируя вопрос, и еще раз отметил, что к Швейцарии это не имеет никакого отношения.

Он добавил, что белорусская сторона в инциденте с самолетом руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. "И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне", - сказал Песков.

Ранее в среду Лукашенко заявил в парламенте, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии. Он также повторил ранее звучавшие заверения, что экипаж лайнера сам принял решение пойти на посадку в Минске.

Между тем 24 мая директор Департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что сигнал о минировании самолет поступил на электронную почту аэропорта Минска с ящика на protonmail. Письмо было на английском языке. Его авторы назвали себя солдатами ХАМАСа и объяснили, что взорвут самолет, если Израиль не прекратит огонь в секторе Газа.

ХАМАС заявил, что не причастен к этому инциденту.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, вынужденно сел в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими) Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета 23-летняя София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти. Позже самолет вылетел в Вильнюс, но без шести пассажиров, включая Протасевича и Сапегу.