Регулятор США призвал авиакомпании быть осторожными в небе над Белоруссией

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в пятницу призвало авиакомпании проявлять крайнюю осторожность при пересечении воздушного пространства Белоруссии.

Рекомендация будет действовать до тех пор, пока управление не проведет более подробный разбор действий властей Белоруссии 23 мая во время инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair.

FAA намерено определить, требуются ли в данном случае дополнительные меры предосторожности.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, выполнил принудительную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, ранее редактировавший телеграм-канал NEXTA, и его подруга, гражданка России София Сапега. Оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими. Протасевича и Сапегу после приземления задержали белорусские власти. Они остаются под стражей.

Лайнер Ryanair более пяти часов удерживали в Минске, после чего самолет, по данным белорусской оппозиции, вылетел без шести пассажиров.