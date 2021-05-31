В Белоруссии отложили предъявление обвинения гражданке РФ Сапеге

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Белоруссии в понедельник не предъявили, как ожидалось, обвинения гражданке России Софии Сапеге, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат задержанной Александр Филанович.

"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", - проинформировал адвокат.

Ранее в понедельник, как сообщалось, минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. По словам адвоката, защита будет добиваться судебной проверки законности задержания.

Сапега была задержана вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который белорусские власти посадили 23 мая в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси. В сети было опубликовано видео, в котором Сапега заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Беларуси включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в республике начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.