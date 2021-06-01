Что произошло за день: вторник, 1 июня

Закон о "социальной газификации", рейсы из Белоруссии в Крым и список ЦБ РФ из нелегальных компаний

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым. Александр Лукашенко сообщил, что сейчас украинское небо для белорусских рейсов закрыто, поэтому необходимо решить, как попасть на полуостров. "Не через Польшу же", - добавил белорусский лидер.

- Госдума приняла закон о "социальной газификации". Депутаты рассматривали поправки, которые касаются бесплатной подводки газа к отдельным домам в уже газифицированных населенных пунктах. Основная поправка - введение института единого оператора газификации, им станет "Газпром" и его компании.

- В России за сутки выявлено 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. В Москве COVID-прирост составил 3 669, что примерно на 40% больше, нежели накануне. По словам Владимира Путина, Россия постепенно выходит из эпидемии коронавируса, но опасности и тревоги по этому поводу еще сохраняются.

- Лидер запрещенного в РФ Меджлиса крымских татар заочно получил 6 лет колонии. Рефат Чубаров признан виновным по делу о массовых беспорядках в 2014 году, которые произошли незадолго до регионального референдума по статусу полуострова. Сам экс-депутат Рады последние семь лет живет в Киеве.

- Зеленский предложил включить в нормандский формат переговоры о Крыме и о "Северном потоке 2". Президент Украины также заявил, что рассматривает риски возможной военной эскалации из-за действий России, также он не исключает попытки российского "блицкрига" к границам Донбасса.

- ЦБ начал вести список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Регулятор хочет проинформировать граждан об опасных игроках до того, как их деятельность будет пресечена. Сейчас в перечне более 1800 таких компаний. Ранее Банк России публиковал список только легальных участников финансового рынка.