Путин отметил, что РФ постепенно выходит из эпидемии коронавируса

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия постепенно выходит из эпидемии коронавируса, но опасности и тревоги по этому поводу еще сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами сегодня общаемся дистанционно. К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно. Тем более, поездка через всю страну, даже ради столь торжественного мероприятия, для таких больших семей, как ваши - пока неоправданный риск", - сказал Путин во вторник на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Поздравляя семьи с праздником (Международный день защиты детей - ИФ) и с наградами, Путин сказал: "Берегите себя, ваших детей, ваших близких".

Встреча проходит в формате видеоконференции.

По данным оперштаба на 1 июня, в России за минувшие сутки зафиксировали еще 9500 случаев заражения коронавирусом.