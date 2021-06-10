Что случилось этой ночью: четверг, 10 июня

Признание экстремистскими штабов Навального и ФБК, гибель рабочих в ДТП на Урале, прибытие Байдена в Европу с серией визитов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба признаны в РФ иноагентами) и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность, удовлетворив соответствующий иск прокуратуры Москвы. Решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению. Также Мосгорсуд постановил обратить в доход государства имущество ФБК после удовлетворения требований кредиторов. Защита намерена обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях и готова дойти до ЕСПЧ. США и Великобритания осудили признание ФБК экстремистской организацией.

- Шесть человек погибли, 15 пострадали в ДТП со служебным автобусом в Свердловской области. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, и он с горы протаранил ворота, а затем врезался в остановку, где стояли рабочие.

- Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии. Еще трое российских военнослужащих ранены. Бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке.

- Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку в должности президента США. Накануне вечером он прибыл в Великобританию, где заявил, что на переговорах Владимиром Путиным предупредит президента РФ о недопустимости нарушения суверенитета других стран. В Белом доме добавили, что Байден "давно знаком" с Путиным и на саммите в Женеве будет прямолинеен в высказываниях.

- Парламент Албании объявил импичмент президенту страны за нарушение конституции. Илир Мета отстранен от занимаемой должности. За импичмент проголосовали 104 члена парламента, против - семь, трое воздержались.