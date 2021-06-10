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Парламент Албании объявил импичмент президенту страны

Парламент Албании объявил импичмент президенту страны
Президент Албании Илир Мета
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Парламент Албании в среду объявил импичмент президенту страны Илиру Мете за нарушение Конституции и отстранил его от занимаемой должности, сообщает агентство Associated Press.

За импичмент проголосовали 104 члена парламента, против - только семь. Еще трое воздержались.

Теперь в течение трех месяцев решение о его отстранении от должности должен одобрить Конституционный суд Албании.

Голосование состоялось после того, как парламентское расследование выявило, что Мета нарушил Конституцию "предвзятым подходом" к правящей Социалистической партии во время парламентской избирательной кампании в апреле этого года.

В конце апреля группа парламентариев от социалистов потребовала расследования в отношении президента страны, обвинив Мету, который много лет назад покинул эту партию, в провоцировании нестабильности и насилия в стране, а также в сближении с оппозицией.

Сам Мета раскритиковал расследование и процесс импичмента, назвав их незаконными.

Президент в Албании выполняет, главным образом, церемониальные функции, но обладает некоторым полномочиями в судебной власти и в военной сфере.

Албания Илир Мета

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