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Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

Еще трое российских военнослужащих пострадали

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Один российский военнослужащий погиб, еще три получили ранения в результате подрыва бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии в провинции Хасеке в среду, 9 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, трое пострадавших были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает. Там добавили, что бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке.

В Минобороны РФ заверили, что ведомство окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Минобороны РФ Сирия Хасеке

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