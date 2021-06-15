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В штате Иллинойс загорелся химический завод

В штате Иллинойс загорелся химический завод
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пламя охватило химический завод Chemtool в Роктоне (штат Иллинойс) в понедельник, вынудив эвакуировать людей, передает NBC News.

Власти начали эвакуацию жителей проживающих рядом с заводом, принадлежащим Chemtool Inc., который производит смазки, смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства. Возгорание началось около 7:30 утра по местному времени. Руководство завода заявило, что все его сотрудники находятся в безопасности.

Пожарные локализовали пожар, но завод продолжает гореть. Начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон заявил, что борьба с огнем с помощью воды может привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи, расположенный примерно в 270 метрах к западу от завода. Пожарные решили, что это может привести к экологической катастрофе и отказались от тушения пожара водой.

"Здание в значительной степени уничтожено", - сказал журналистам Уилсон.

Чиновники заявили, что они обеспокоены тем, что такие химические вещества, как серная кислота, азот и свинец, могут распространяться через дым. Доктор Сандра Мартелл, администратор Департамента здравоохранения округа Виннебаго, попросила людей надевать маску при выходе на улицу.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

США Иллинойс Роктон

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