В ингушском госуниверситете опровергли массовое сокращение штата

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Информация о массовых увольнениях работников ингушского государственного университета (ИнгГУ), в том числе и сотрудников Научной библиотеки вуза, не имеет под собой оснований, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учебного заведения.

"Бывшим руководителем вуза Арсамаком Мартазановым было заключено более ста пятидесяти срочных трудовых договоров. Эти договоры двух видов. Трудовой договор сроком на один учебный год заключается со штатным преподавателем, который будет внутренним совместителем на 0,25 или 0,5 ставки. Истечение срока такого договора не отражается на основной штатной единице, по которой с сотрудником заключен долгосрочный трудовой договор", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что таких сотрудников на текущий момент в вузе около 150 человек. Эта практика всех вузов, не противоречащая трудовому кодексу РФ.

Трудовые договоры с сотрудниками иных структурных подразделений заключались в 2020 году сроком на один год. В частности, подобная ситуация наблюдается с частью сотрудников из числа технического персонала университета. В связи с тем, что вуз нуждается в этих специалистах, договоры с ними продлят по окончании срока их действия.

"Что касается сотрудников Научной библиотеки ИнгГУ, одиннадцать сотрудников были приняты бывшим руководством в 2020 году на работу на основании срочных трудовых договоров, срок действия которых истекает в июле-августе текущего года. Сотрудники библиотеки, подписывая договоры с бывшим руководством, были информированы о сроках их окончания", - пояснили в вузе.

Директор Научной библиотеки ИнгГУ Адам Мальсагов обращался к нынешнему руководству университета с письменным заявлением об урегулировании этой ситуации. Руководство вуза рассматривает этот вопрос, так как до окончания срока действия этих договоров остается 46 дней.

По данным пресс-службы, среди 44 сотрудников библиотеки только два человека имеют высшее и среднее профессиональное библиотечно-информационное образование. Остальные сотрудники, согласно профессиональному стандарту, должны иметь дополнительное образование по программе профессиональной переподготовки, которое они не имеют.

Мальсагову в 1999 году была присуждена квалификация историк-архивист; сведений о его профессиональном дополнительном образовании и переподготовке в личном деле нет.

Новое руководство университета для повышения качества обслуживания студентов и преподавателей университета намерено привлечь к работе специалистов с соответствующим профильным образованием.

Ранее директор научной библиотеки сообщал журналистам, что 11 его подчиненных получили письменные уведомления о готовящемся увольнении. Мальсагов предположил, что массовые увольнения могут коснуться сотен сотрудников. Свое несогласие с этим решение Мальсагов выразил в ходе одиночного пикета у здания библиотеки в Магасе.