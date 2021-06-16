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Педро Кастильо победил на выборах президента Перу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Кандидат от левой партии "Свободное Перу" (Perú Libre) Педро Кастильо по итогам подсчета 100% бюллетеней победил на президентских выборах в Перу, сообщает перуанская газета El Comercio.

Кастильо набрал 50,125% голосов. Его соперница - Кейко Фухимори, дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори - набрала 49,875%. Отрыв Кастильо от представлявшей на выборах консерваторов Фухимори составил всего около 44 тыс. голосов.

Издание отмечает, что теперь властям предстоит рассмотреть жалобы кандидатов на нарушения в ходе выборов. После завершения этого процесса станет окончательно ясно, кто победил.

Перу Педро Кастильо Кейко Фухимори

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