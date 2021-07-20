Соперница Кастильо на выборах президента Перу признала его победу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Кейко Фухимори, дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори, проигравшая выборы главы государства, признала свое поражение.

"Я собираюсь признать результаты, потому что это то, что предписывает закон и конституция, которые я поклялась защищать. Правда все равно выйдет наружу", - сказала она в ходе пресс-конференции.

Фухимори отметила, что левая партия "Свободное Перу", кандидатом от которой был ее соперник Педро Кастильо, "украла у нас тысячи голосов".

Она призвала своих последователей выразить протест.

"Мы имеем право на мобилизацию,... но мирным путем и в рамках закона", - отметила Фухимори.

Ранее сообщалось, что кандидат от левой партии "Свободное Перу" Педро Кастильо по итогам подсчета 100% бюллетеней победил на президентских выборах в Перу. На проходивших 6 июня в стране выборах Кастильо набрал 50,125% голосов. Его соперница - 49,875%. Отрыв Кастильо от представлявшей на выборах консерваторов Фухимори составил всего около 44 тыс. голосов.

Кастильо должен вступить в должность 28 июля на пятилетний срок.