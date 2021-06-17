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Сбой произошел на сайтах авиакомпаний США и австралийских банков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В работе сайтов нескольких американских авиакомпаний в четверг зафиксированы массовые сбои, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

В частности, речь идет о сайтах компаний American Airlines и Delta Air Lines.

Согласно данным Downdetector, проблемы в работе сайта American Airlines начали возникать с 07:32 по Москве.

Кроме того, сбои произошли также в работе сайтов некоторых австралийских банков, среди которых - ANZ, Westpac и Commonwealth Bank. Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой интернет-банка.

American Airlines Delta Air Lines

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