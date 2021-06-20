Путин заявил, что на выплаты медикам направлено более 350 млрд рублей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, уже направлено более 350 миллиардов рублей.

"Безусловно, важнейший вопрос - это оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медицинских работников. В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестёр, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом. Всего специальные выплаты получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей", - сказал Путин, поздравляя медработников с их профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что "эти выплаты будут продолжены".

"Безусловно, ваш благородный, напряжённый труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России", - подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства почти 50 млрд рублей на соцвыплаты медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами, и сотрудникам организаций, помогающих в лечении COVID-19.