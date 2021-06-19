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Четыре человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Москве

Четыре человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной пострадали четыре человека, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Это один из сотрудников склада, а также трое пожарных. Двое пожарных получили тепловой удар, они от госпитализации отказались. Третий спасатель вдохнул пары пенообразователя, сейчас находится в институте Склифосовского.

"Достаточно легкая травма, но, тем не менее, надо было его отправить, чтобы специалисты посмотрели", - пояснил заммэра.

По его словам, на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ и бытовой пиротехники.

Бирюков заявил, что плановые проверки на складе в последний раз проводились в июле 2019 года, все выявленные нарушения были устранены.

Бирюков подчеркнул, что причину возгорания установит следственная группа.

"Жилой фонд находится в отдалении. Системы жизнеобеспечения работают, ничто окружающей среде не угрожает", - добавил заммэра, прибывший на место пожара.

Склад с пиротехникой загорелся в Москве в субботу вечером. Ему присвоили третий ранг сложности. К тушению пожара привлечены три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный катер "Полковник Чернышев". Пожарные локализовали возгорание на складе пиротехники на Лужнецкой набережной на площади 500 кв. метров.

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