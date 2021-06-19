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Пожар на складе пиротехники в Москве ликвидирован

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на пиротехническом складе на Лужнецкой набережной в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"В 21:29 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, склад с пиротехникой загорелся в Москве в субботу вечером на площади 500 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный катер "Полковник Чернышев".

В результате происшествия пострадали четыре человека: один пожарный госпитализирован, двум пожарным и одному сотруднику склада медицинская помощь была оказана амбулаторно.

МЧС Москва

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