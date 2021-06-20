В Торонто трое детей были ранены во время празднования дня рождения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Торонто трое детей были ранены во время празднования дня рождения в результате стрельбы. Об этом сообщает Associated Press.

От четырех выстрелов пострадали два мальчика (11-летний и годовалый), 5-летняя девочка и один 23-летний мужчина.

Полиция не указывает на информацию о подозреваемых, однако отмечает, что дети не были их целью. Полицейские также не говорят о состоянии раненых. Однако, по данным медиков, один ребенок получил травмы опасные для жизни, другой незначительные повреждения, положение третьего оценивается как тяжелое.

Ранее врачи сообщали о пяти раненых, но позже полиция уточнила, что их было четверо.