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Иран предотвратил акт саботажа против ядерного объекта

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Службам безопасности удалось помешать акту саботажа против одного из объектов Организации по атомной энергии Ирана - в Кередже в провинции Альборз на северо-западе страны, сообщает в среду агентство "Мехр".

В результате инцидента пострадавших нет, ущерб нанесен не был.

По данным "Мехра", акт саботажа предотвратили в последний момент перед тем, как иранский ядерный объект мог бы пострадать.

Власти ведут расследование произошедшего и пытаются определить, кто стоял за неудачной попыткой саботажа.

Иран

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