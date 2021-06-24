Атакованный ядерный объект Ирана производил центрифуги по обогащению урана

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Объект Организации по атомной энергии Ирана, атака против которого, согласно заявлениям иранских властей, была сорвана накануне, является одним из иранских центров производства самых современных центрифуг по обогащению урана. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.

По данным иранского источника, знакомого с деталями нападения, а также высокопоставленного представителя разведки США, центрифуги с этого предприятия (Iran Centrifuge Technology Company, TESA), расположенного в Кередже недалеко от Тегерана, применялись на иранских ядерных предприятиях в Натанзе и Фордо. The New York Times отмечает, что после акта саботажа на ядерном объекте в Натанзе в апреле этого года сотни центрифуг были выведены из строя, и перед предприятием в Кередже была поставлена задача произвести им замену.

Согласно информации The New York Times, в атаке против объекта в Кередже был задействован беспилотный квадракоптер, запущенный, по всей видимости, с иранской территории недалеко от предприятия. Иранский источник отметил, что беспилотник попал по объекту, но неизвестно, причинил ли ему ущерб.

Ответственность за атаку никто на себя не взял. Между тем, источник в разведке рассказал, что TESA была в списке возможных целей для ударов Израиля, который он представил в начале 2020 года администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа – самому лидеру США, госсекретарю Майку Помпео и директору ЦРУ Джине Хаспел. Также среди целей были указаны и иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый впоследствии в ноябре 2020 года, и предприятие в Натанзе, где произошла диверсия в апреле 2021 года.

Источник в разведке указал, что администрация Трампа была осведомлена о кампании Израиля против иранской ядерной программы и поддержала ее.

The New York Times отмечает, что атака беспилотником на предприятие в Кередже напоминает другую операцию, которая была проведена против объекта ливанского движения "Хезболла" в Бейруте в августе 2019 года. Израильская сторона заявляла, что этот объект является крайне важным в производстве "Хезболлой" высокоточных ракет.

Перед атакой с прибрежной полосы Бейрута был запущен маленький беспилотник, который затем врезался в предприятие. Оперативников, организовавших диверсию, затем забрала подводная лодка. В "Хезболле" в свою очередь заявили, что за нападением стоял Израиль.

Накануне агентство "Мехр" сообщало, что службам безопасности удалось помешать акту саботажа против одного из объектов Организации по атомной энергии Ирана – в Кередже в провинции Альборз на северо-западе страны. По данным иранской стороны, в результате инцидента пострадавших нет, ущерб нанесен не был.