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Самолет Ан-2 упал на юге Казахстана

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кызылординской области на юге Казахстана в воскресенье утром упал самолет Ан-2, оба пилота выжили, сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, на борту находились два пилота 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу. Их состояние, по предварительным данным, оценивается как удовлетворительное.

В пресс-службе рассказали, что Ан-2 вылетел для обработки рисовых полей. Через несколько километров после взлета самолет из-за технической неисправности при вынужденной посадке упал прямо на поле.

Крушение произошло 4 июля около 07:00 (4:00 мск) в 12 км от села Караултобе города Кызылорды, уточняется в сообщении пресс-службы МЧС.

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